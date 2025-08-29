Ingresar
Se viene la 5º edición de la travesía "Reviviendo la Historia" en el departamento Robles y San Martín

La inscripción es de $ 6.000 incluye seguro, soporte saludable y apoyo técnico.

Hoy 15:00

El 7 de septiembre desde las 8 se realizará la quinta travesía en bicicleta "Reviviendo la historia" que partirá desde Santo Domingo y recorrerá Villa Robles, Brea Pozo y terminará Pitamba, en el departamento San Martín.

El número de contacto para el link de inscripción es 3854724340.

La invitación fue realizada en la nueva sede de la Secretaría de Deportes, por el titular del organismo, Carlos Dapello, junto a los coordinadores generales del Proyecto Mesopotamia, Raúl Jorge Castillo y Liliana Coronel, junto a los comisionados de Villa Robles, Juan Manuel Concha; de Brea Pozo, Juan Manuel Ibáñez, y de Los Romanos, Sergio Coronel.

La travesía será de 80 km de los cuales 20 km serán en un tramo enripiado, y los 60 km restantes será sobre ruta.

En cada localidad se hará una representación histórica del fusilamiento de Juan Francisco Borges y su recorrido junto a sus soldados.

