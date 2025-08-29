Advierten que las rutas argentinas no están preparadas para la circulación de camiones bitren

En diálogo con Noticiero 7, el perito en seguridad vial Luis Retondo explicó que la medida, aunque positiva desde lo económico y ambiental, no puede aplicarse sin un plan integral de obras y capacitaciones.

Hoy 15:18

La reciente desregulación dispuesta por el Gobierno Nacional para la circulación de camiones bitren reavivó el debate sobre la seguridad vial y el estado de mantenimiento de las rutas argentinas. Estos vehículos, que permiten transportar mayores volúmenes en un solo viaje, son presentados como una herramienta para optimizar costos logísticos y reducir el impacto ambiental, pero también plantean serias preocupaciones respecto a la infraestructura vial existente.

En diálogo con Noticiero 7, el perito en seguridad vial Luis Retondo explicó que la medida, aunque positiva desde lo económico y ambiental, no puede aplicarse sin un plan integral de obras y capacitaciones. “Sí, esto es positivo para el país por lo económico y el cuidado del medio ambiente, pero las rutas nacionales aún no están aptas para soportar las 60 toneladas o más de los bitren”, advirtió.

El especialista resaltó que las rutas requieren una gran inversión para recuperarlas, así como una adecuación en sus diseños, ya que fueron concebidas para soportar vehículos de menor porte. Además, subrayó que los conductores de bitrenes deben estar altamente capacitados, dado que la maniobrabilidad y los tiempos de frenado.