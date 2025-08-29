Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 AGO 2025 | 31º
X
Policiales

Temor en Añatuya por un incendio cerca de una papelera sobre Ruta 92

El fuego tomó pastizales en un terreno baldío y amenazaba con alcanzar una fábrica. Bomberos lograron controlar el foco a tiempo.

Hoy 15:19

Momentos de tensión se vivieron este jueves en cercanías de una papelera ubicada sobre Ruta Provincial 92, cuando un incendio de pastizales comenzó a tomar fuerza y se propagaba rápidamente con dirección hacia la fábrica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, el fuego se inició pasado el mediodía en un terreno baldío, donde las condiciones del clima —especialmente el viento reinante— provocaron que las llamas se expandieran con velocidad, generando preocupación entre vecinos y empleados de la zona.

Ante el alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios de Añatuya acudió de inmediato al lugar para combatir el foco ígneo, logrando controlarlo antes de que alcanzara instalaciones cercanas.

Gracias al rápido accionar, se evitó que el incendio provocara daños mayores. No se reportaron personas heridas ni afectación en la estructura de la fábrica, aunque las llamas llegaron a pocos metros del predio industrial.

Las autoridades recordaron a la comunidad evitar quemas no controladas, especialmente en días de viento, y pidieron dar aviso inmediato ante cualquier foco de incendio que pueda representar un riesgo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron asesinada a una santiagueña en Buenos Aires y su hija de 15 años es la principal sospechosa
  2. 2. Intenso operativo en Garza: cayó una avioneta, se incendió y testigos vieron a tres hombres huir del lugar
  3. 3. La Tormenta de Santa Rosa llega puntual a Santiago del Estero con lluvias, ráfagas de viento y descenso de temperatura
  4. 4. Procesan por corrupción a diputada provincial y a un comisionado municipal
  5. 5. Madrugada violenta: irrumpió con un arma en edificio céntrico tras acusar a un vecino de abuso
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT