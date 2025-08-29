Flavio Briatore fulminó a Franco Colapinto: "Quizás necesitaba un año más, no estoy contento"

Si bien el jefe de Alpine hizo una pequeña autocrítica, pareció indicar que gran parte de la responsabilidad por los malos resultados del equipo en la F1 se debe a la presión que afecta al argentino.

Hoy 15:41

La Fórmula 1 retomó su actividad este viernes tras el receso del verano europeo y, luego de la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos, varios jefes de equipo brindaron una rueda de prensa. Entre ellos estuvo Flavio Briatore, máximo responsable de Alpine, quien analizó el presente de Franco Colapinto.

El dirigente italiano comparó al piloto argentino con Kimi Antonelli, de Mercedes, y advirtió que ambos sufren la presión de la categoría. “Colapinto tiene el mismo problema que Kimi: está bajo demasiada presión. Tenemos que tenerlo en cuenta. Son seres humanos, son prácticamente niños”, señaló Briatore en declaraciones reproducidas por Motorsport.

“Quizás no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizás necesitaba un año más. Tal vez fallé en la gestión del piloto. No estoy contento si miramos los resultados, eso es lo importante”, agregó el directivo, dejando abierta la posibilidad de cambios en la escudería.

Desde que reemplazó a Jack Doohan como piloto titular, Colapinto (22 años) no logró sumar puntos en ninguna de las siete carreras disputadas. Sus mejores posiciones fueron dos 13° puestos en los GP de Mónaco y Canadá, luchando contra un auto con poca confiabilidad.

La falta de resultados alimentó los rumores sobre su permanencia en la parrilla para 2026. Incluso, Briatore consultó a Mercedes por la situación de Valtteri Bottas, quien finalmente acordó unirse a Cadillac. Además, la F1 publicó la grilla de pilotos confirmados para 2026 y dejó vacante el segundo asiento de Alpine, en una señal de que la butaca estará en disputa hasta el cierre del calendario.

Mientras tanto, Antonelli, de 18 años, brilló en sus primeras carreras con Mercedes en reemplazo de Lewis Hamilton, aunque luego atravesó altibajos. Pese a cuatro abandonos consecutivos, logró puntuar en siete de las 14 competencias y subió al podio en Canadá, una diferencia clave con el desempeño de Colapinto.