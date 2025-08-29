Tras el triunfo en la Copa Argentina, Gallardo haría varios cambios en River para recibir a San Martín (SJ)

El plantel del Millonario vuelve de Mendoza tras pasar a Unión este sábado volverá a los entrenamientos. El Muñeco le daría descanso a varios titulares.

Hoy 15:54

El calendario no le da respiro a River. Tras la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión en Mendoza, el equipo de Marcelo Gallardo deberá afrontar el duelo frente a San Martín de San Juan con apenas un entrenamiento previo. El encuentro se jugará este domingo por la 7ª fecha del Torneo Clausura, con la obligación de sumar para seguir en lo alto del Grupo B y en la Tabla Anual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La idea del Muñeco es poner lo mejor disponible antes del receso por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, aunque el escaso descanso obligará a realizar rotaciones. Entre los posibles ausentes figuran Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo, y los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, convocados a la Selección Argentina.

Una de las buenas noticias es el posible regreso de Fabricio Bustos, recuperado de la lesión sufrida ante Godoy Cruz el pasado 17 de agosto. En la zaga, Lautaro Rivero seguiría como titular, mientras que Paulo Díaz podría ingresar por Lucas Martínez Quarta. En el mediocampo, Kevin Castaño, Matías Galarza, Juan Cruz Meza y Juan Carlos Portillo pelean por un lugar, con Juan Fernando Quintero como pieza fija en ataque.

En la delantera, las lesiones recientes de Sebastián Driussi y Maximiliano Salas podrían abrir la puerta a la dupla Facundo Colidio – Miguel Ángel Borja, que dejó buenas sensaciones ante Unión.

Probable formación de River vs. San Martín (SJ)

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero; Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio.