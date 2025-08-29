El gobernador Zamora y el jefe de gabinete recibieron a estudiantes de nueve departamentos

Se trata de los colegios “Konrad Adenauer” de Villa Salavina; de los agrupamientos Nº 86.162 de Vaca Human y Nº 86.163 de Los Telares y del secundario “Jorge W. Ábalos” de Los Telares, todos del departamento Salavina.

Hoy 16:57

En el marco del programa Conociendo mi provincia, el gobernador Gerardo Zamora, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, recibió este viernes en Casa de Gobierno a una delegación integrada por más de 400 estudiantes acompañados por alrededor de 60 docentes pertenecientes a instituciones de nueve departamentos.

Se trata de los colegios secundario “Konrad Adenauer” de Villa Salavina; de los agrupamientos Nº 86.162 de Vaca Human y Nº 86.163 de Los Telares y del secundario “Jorge W. Ábalos” de Los Telares, todos del departamento Salavina.

También del Agrupamiento Nº 86.166 de Varaz Cuchuna, del Dpto. Quebrachos; del Colegio “Juan XXIII” de Villa Atamisqui, Dpto. Atamisqui; del Secundario “Divino Corazón de Jesús” de El Bobadal, Dpto. Jiménez; del Secundario “Arcadio Suárez” de La Cañada, del Secundario “Colonia San Juan” y de la Escuela Secundaria Villa Figueroa, ubicados el Dpto. Figueroa.

Además de la Escuela del Nivel Secundario “30 de Junio - Camino a la Igualdad” de Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo; del Agrupamiento N° 87.6094 de Villa Unión, Dpto. Mitre; del Instituto “Mons. Jorge Weisman” de Bandera, Dpto. Belgrano, y del colegio “San Carlos Borromeo” de Tacañitas, Dpto. Taboada.

El encuentro se llevó acabo en el Salón de Acuerdos, como parte del programa que tiene como objetivo que los estudiantes del interior que cursan el último año del secundario tengan la posibilidad de hacer un recorrido por espacios turísticos e históricos de la Capital, Las Termas y Villa La Punta, para fortalecer el sentido de pertenencia, promoviendo la integración y la educación vivencial.

Durante el encuentro los docentes y alumnos coincidieron en que este viaje es una experiencia que les permite también estrechar lazos entre diferentes comunidades educativas y acercar a los jóvenes a la vida institucional de la provincia.

El gobernador Zamora y el jefe de Gabinete les dieron la bienvenida y felicitaron a los docentes por su vocación y agradecieron el esfuerzo que realizan para concretar este viaje.

En ese sentido, el mandatario expresó: “Es una alegría recibirlos y saludar a los estudiantes de las distintas escuelas que llegan a través del programa, que ya tiene varios años y tiene como objetivo que puedan visitar los lugares históricos, turísticos, deportivos, culturales e institucionales que tiene nuestra provincia y que son de todos ustedes”.

“Para nosotros –agregó- invertir en educación es muy importante y por eso tratamos que todas las escuelas tengan internet, que todos los jóvenes accedan a elementos como la tablets, los alimentos proteicos y la creación de los agrupamientos que significan más igualdad educativa para que todos tengan acceso a la escuela secundaria y este programa es todo eso”.