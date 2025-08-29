El dólar oficial cerró a $1360 y anotó la primera baja mensual durante el gobierno de Javier Milei

Tras el pico que marcó la cotización el último día de julio, el tipo de cambio cedió de punta a punta de este mes. La baja fue impulsada por un cóctel de medidas del Gobierno.

Hoy 17:14

El dólar oficial registró en agosto la primera baja mensual desde que inició el Gobierno de Javier Milei. En la pantalla de Banco Nación, el tipo de cambio cerró en $1360, es decir, $20 por debajo del valor del último día de julio. En aquella jornada, marcada por la volatilidad, la cotización había marcado un máximo histórico de $1380.

En el mercado mayorista, la divisa también tuvo un retroceso en agosto. El recorte fue de $32, ya que el tipo de cambio cerró en $1342 este viernes. A contramano, el dólar blue finalizó el mes con una leve alza, de $10, que lo llevó a $1345.

El operador Gustavo Quintana, de PR corredores de cambio, dijo que la última rueda de agosto estuvo cargada de volatilidad, con amplitud entre los valores máximos y mínimos en la jornada. “Los cambios de tendencia constantes fueron el signo más destacable en una jornada que marcó el cierre de agosto”, resumió.

Las operaciones de este viernes, en particular, estuvieron marcadas por la normativa que el Banco Central (BCRA) publicó antes de la apertura del mercado para evitar un exceso de demanda de dólares por parte de las entidades financieras.