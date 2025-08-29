Brutal choque de Lance Stroll y bandera roja en la segunda práctica del GP de Países Bajos de la Fórmula 1

El piloto canadiense se fue directamente contra el muro y destrozó la parte derecha de su Aston Martin. Mirá el video.

Hoy 15:20

La Fórmula 1 volvió a la acción este viernes con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos, y la jornada dejó un fuerte susto. Lance Stroll, piloto de Aston Martin, protagonizó un violento accidente en la curva tres durante la segunda sesión.

El canadiense, que había mostrado un gran rendimiento en la práctica inicial, perdió el control de su monoplaza al inicio del segundo turno y se estrelló de frente contra el muro de contención. La parte derecha de su auto quedó completamente destruida.

A pesar de la brutalidad del impacto, Stroll salió ileso. La sesión fue detenida con bandera roja mientras los comisarios retiraban el vehículo y limpiaban la pista.

Minutos más tarde, los entrenamientos se reanudaron sin inconvenientes, aunque el auto de Aston Martin necesitará intensos trabajos de reparación para la jornada del sábado.