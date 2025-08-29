Alberto Samid explicó por qué su hija fue encontrada desnuda en el Aeropuerto de Ezeiza

El empresario aclaró que su hija está bajo tratamiento psiquiátrico y que un medicamento en prueba le provocó el episodio que se viralizó en redes sociales.

Hoy 17:26

Alberto Samid rompió el silencio luego de que se difundieran fotos y videos de su hija Luz caminando desnuda por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El material, compartido en redes por el periodista Fede Flowers, mostró a la joven recorriendo la zona de check-in y varios locales hasta ser demorada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

“Gracias a Dios, Luz está bien. Como informé oportunamente, ella está bajo tratamiento psiquiátrico y le dieron un medicamento a prueba que la descolocó. Te felicito por haber conseguido esas imágenes, tan de cerca, tan nítidas y tan innecesarias”, expresó el empresario, visiblemente indignado por la viralización del caso.

La explicación de Samid sobre la salud de su hija

Días antes, el 27 de agosto, Samid ya había comunicado públicamente que una de sus seis hijas estaba atravesando un problema de salud mental. A través de su cuenta de X (ex Twitter), detalló que Luz es “una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas”, pero que un medicamento experimental la había afectado.

“Está en tratamiento psiquiátrico. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza. Pero gracias a Dios ella está bien. Gracias a todos por preocuparse”, escribió.