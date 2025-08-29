Frías: detuvieron a una mujer acusada de transferir casi seis millones de pesos desde la cuenta de su expareja

Intervino en la investigación el Ministerio Público Fiscal de Frías.

En un procedimiento encabezado por personal del Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, con intervención del Ministerio Público Fiscal de Frías a cargo de la fiscal Rocío Fringes, fue detenida una mujer acusada de haber sustraído casi seis millones de pesos de la cuenta bancaria de su expareja.

La investigación determinó que la implicada, identificada como Miriam Rosanna Melián, habría mantenido una relación sentimental con el denunciante hace más de 12 años, período en el que obtuvo acceso a su cuenta en el Banco Nación. Según la denuncia, el 11 de mayo pasado realizó 14 transferencias por un total de $5.990.000 hacia una cuenta propia en la misma entidad bancaria, para luego derivar el dinero a billeteras virtuales de Mercado Pago y Naranja X, donde terminó disponiendo de la totalidad del monto.

El allanamiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Alcira de Lemos N°49 del barrio 200 Viviendas de la ciudad de Frías, departamento Choya, donde además de la detención de la mujer, la policía secuestró dinero en efectivo y un teléfono celular que serán incorporados a la causa como evidencia.

La acusada quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación sobre el destino de los fondos sustraídos.