Unión fue contundente y goleó a Güemes en Beltrán

El Cruzado se impuso por 5-2 sobre el Gaucho en el arranque de la octava fecha del Torneo Clausura.
Unión de Beltrán venció con autoridad esta tarde a Güemes por 5-2 en uno de los partidos que abrió la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.
El Cruzado fue contundente para quedarse con una victoria clara en casa que le permite llegar a los 16 puntos y quedar como escolta de Comercio en la Zona B.
Por su parte, el elenco azulgrana sigue penúltimo con cinco unidades.
En la próxima fecha, Unión visitará a Agua y Energía, mientras que Güemes recibirá a Independiente de Fernández.
En Reserva, fue victoria del Gaucho por 3-0.
Viernes 29 de agosto
Central Córdoba 2-0 Atlético Forres
Unión de Beltrán 5-2 Güemes
Independiente de Fernández 1-3 Vélez
Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía
Domingo 31 de agosto
Sportivo Fernández vs. Banfield
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Villa Unión vs. Estudiantes
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Comercio vs. Central Argentino
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Defensores de Forres vs. Agua y Energía
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Martes 2 de septiembre
Sarmiento vs. Yanda
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)