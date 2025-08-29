Unión fue contundente y goleó a Güemes en Beltrán

El Cruzado se impuso por 5-2 sobre el Gaucho en el arranque de la octava fecha del Torneo Clausura.

Hoy 19:56

Unión de Beltrán venció con autoridad esta tarde a Güemes por 5-2 en uno de los partidos que abrió la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Cruzado fue contundente para quedarse con una victoria clara en casa que le permite llegar a los 16 puntos y quedar como escolta de Comercio en la Zona B.

Por su parte, el elenco azulgrana sigue penúltimo con cinco unidades.

En la próxima fecha, Unión visitará a Agua y Energía, mientras que Güemes recibirá a Independiente de Fernández.

En Reserva, fue victoria del Gaucho por 3-0.

Viernes 29 de agosto

Central Córdoba 2-0 Atlético Forres

Unión de Beltrán 5-2 Güemes

Independiente de Fernández 1-3 Vélez

Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía

Domingo 31 de agosto

Sportivo Fernández vs. Banfield

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Villa Unión vs. Estudiantes

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Comercio vs. Central Argentino

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Defensores de Forres vs. Agua y Energía

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Martes 2 de septiembre

Sarmiento vs. Yanda

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)