Policiales

Forres: la Policía desarticuló puntos de venta de cocaína en dos allanamientos

Una mujer fue aprehendida y secuestraron cocaína, dinero en efectivo, celulares y motocicletas en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Hoy 20:06

En el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo en horas de la tarde dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Forres, departamento Robles.

Los procedimientos se realizaron en un domicilio ubicado en Pasaje Chaguar Punco, a 300 metros de la Ruta Provincial N°18, y en una vivienda del barrio Las Flores.

Durante el operativo, la Policía logró la aprehensión de una mujer de 31 años y el secuestro de cuatro envoltorios de cocaína con un peso total de 42,47 gramos, una balanza de precisión con restos de la sustancia, la suma de $121.700 en efectivo, dos teléfonos celulares y dos motovehículosuna Keller 110cc color negro y una Gilera Smash color blanco y rojo, ambas sin dominio colocado—.

Con estas intervenciones, la fuerza de seguridad logró desarticular puntos de venta de droga al menudeo que operaban en la ciudad, representando una amenaza para la tranquilidad de los vecinos y la salud pública. La labor investigativa y el accionar policial reafirman el compromiso en la lucha contra el narcomenudeo en la provincia.

