Vélez de San Ramón se hizo fuerte en Fernández y venció a Independiente

El Fortín pegó en los momentos justos para imponerse por 3-1 y convertirse en líder.

Hoy 20:24

Vélez de San Ramón consiguió una gran victoria esta tarde al imponerse por 3-1 como visitante sobre Independiente de Fernández en uno de los partidos que levantó el telón de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Fortín festejó gracias a los goles de Lescano (2) y Jugo, mientras que Ferreyra descontó para el conjunto local.

Con esta victoria, Vélez (17) se sube a la cima junto a Comercio, que debe disputar su partido el domingo como local ante Central Argentino. Por su parte, Inde queda en el cuarto puesto con 12 unidades.

En la próxima fecha, el Fortín recibirá a Instituto Santiago, mientras que Independiente buscará recuperarse visitando a Güemes.

Viernes 29 de agosto

Central Córdoba 2-0 Atlético Forres

Unión de Beltrán 5-2 Güemes

Independiente de Fernández 1-3 Vélez

Instituto Santiago 4-3 Mitre

Domingo 31 de agosto

Sportivo Fernández vs. Banfield

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Villa Unión vs. Estudiantes

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Comercio vs. Central Argentino

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Defensores de Forres vs. Agua y Energía

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Martes 2 de septiembre

Sarmiento vs. Yanda

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)