Más de 200 familias celebraron el Día del Niño en el barrio Campo Contreras Viejo

La Asociación Civil Juventud Activa, presidida por Melina López, organizó un gran festejo en el barrio Campo Contreras Viejo con juegos, premios, shows en vivo y merienda para todos los presentes.

Días atrás, el barrio Campo Contreras Viejo (Solis y Lugones) se vistió de fiesta con motivo del Día del Niño, una jornada organizada por la Asociación Civil Juventud Activa, bajo la presidencia de Melina López. Más de 200 familias disfrutaron de una tarde repleta de alegría, sorteos, regalos y una merienda compartida.

La celebración contó con la animación del DJ Valen Santillán, que mantuvo la energía durante todo el evento. También dijeron presente personajes muy queridos por los chicos como Labubu y un grupo de payasos que llenaron la tarde de risas.

Shows musicales y artísticos para toda la familia

La jornada tuvo una destacada grilla de espectáculos en vivo. Entre ellos, la participación de la influencer del momento Julieta Martínez, el cuartetero Alejandro Trejo, el intérprete de guaracha El Arcángel Miguel y la pionera de la cumbia y el cuarteto, Ceci Sánchez.

El evento también incluyó la potencia rockera del grupo Etiqueta Negra, y un cierre a puro ritmo con la presentación de la Academia Ritmo y Pasión, dirigida por la profesora Natalia Montoya, que desplegó todo su talento en el escenario.

Una fiesta comunitaria

Desde la organización destacaron la gran concurrencia de familias y el espíritu solidario que se vivió durante toda la jornada. “Nuestro objetivo es siempre generar espacios de encuentro, contención y alegría para los más chicos. Ver tantas sonrisas es nuestra mayor recompensa”, expresó Melina López, presidenta de Juventud Activa.

El festejo del Día del Niño en Campo Contreras Viejo se consolidó así como una verdadera fiesta comunitaria, donde la música, la diversión y la solidaridad fueron protagonistas.