Instituto Santiago se lo dio vuelta a Mitre y se quedó con un partidazo

El elenco de San Marcos se impuso por 4-3 sobre el Aurinegro.
Instituto Santiago protagonizó una gran remontada y venció por 4-3 a Mitre en cancha de Agua y Energía, por la octava fecha de la zona B del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña. Tras ir 3-1 abajo, la Gloria reaccionó a tiempo y se quedó con un triunfo clave.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Con este resultado, Instituto llegó a 12 puntos, mientras que el Aurinegro quedó con 7 unidades.
El Aurinegro arrancó mejor y abrió el marcador a los 15 minutos con un golazo de tiro libre de Santiago Lugones. Luego, a los 34’, Nahuel Castellanos aprovechó un error defensivo y estiró la ventaja para poner el 2-0, resultado con el que terminó la primera etapa.
En el complemento, la Gloria descontó al minuto gracias a Agustín Ferreyra, pero Alejo Bárcena volvió a golpear para Mitre a los 12’ y puso el 3-1. Sin embargo, dos minutos después, Ferreyra volvió a aparecer y dejó el juego 3-2.
Cuando todo parecía definido, el local insistió y el árbitro Figueroa cobró penal a los 41 minutos. Pablo Zaburgo no falló y puso el 3-3. Y en tiempo de descuento, Franco Ponce selló la heroica remontada con un tremendo cabezazo para el 4-3 final.En Reserva, Mitre ganó por 1-0.
En la próxima jornada, el Aurinegro visitará a Central Argentino, mientras que Instituto Santiago se medirá con Vélez en San Ramón.
Viernes 29 de agosto
Central Córdoba 2-0 Atlético Forres
Unión de Beltrán 5-2 Güemes
Independiente de Fernández 1-3 Vélez
Instituto Santiago 4-3 Mitre
Domingo 31 de agosto
Sportivo Fernández vs. Banfield
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Villa Unión vs. Estudiantes
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Comercio vs. Central Argentino
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Defensores de Forres vs. Agua y Energía
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Martes 2 de septiembre
Sarmiento vs. Yanda
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)