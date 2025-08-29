Instituto Santiago se lo dio vuelta a Mitre y se quedó con un partidazo

El elenco de San Marcos se impuso por 4-3 sobre el Aurinegro.

Hoy 20:36

Instituto Santiago protagonizó una gran remontada y venció por 4-3 a Mitre en cancha de Agua y Energía, por la octava fecha de la zona B del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña. Tras ir 3-1 abajo, la Gloria reaccionó a tiempo y se quedó con un triunfo clave.

Con este resultado, Instituto llegó a 12 puntos, mientras que el Aurinegro quedó con 7 unidades.

El Aurinegro arrancó mejor y abrió el marcador a los 15 minutos con un golazo de tiro libre de Santiago Lugones. Luego, a los 34’, Nahuel Castellanos aprovechó un error defensivo y estiró la ventaja para poner el 2-0, resultado con el que terminó la primera etapa.

En el complemento, la Gloria descontó al minuto gracias a Agustín Ferreyra, pero Alejo Bárcena volvió a golpear para Mitre a los 12’ y puso el 3-1. Sin embargo, dos minutos después, Ferreyra volvió a aparecer y dejó el juego 3-2.

Cuando todo parecía definido, el local insistió y el árbitro Figueroa cobró penal a los 41 minutos. Pablo Zaburgo no falló y puso el 3-3. Y en tiempo de descuento, Franco Ponce selló la heroica remontada con un tremendo cabezazo para el 4-3 final.En Reserva, Mitre ganó por 1-0.

En la próxima jornada, el Aurinegro visitará a Central Argentino, mientras que Instituto Santiago se medirá con Vélez en San Ramón.

Viernes 29 de agosto

Central Córdoba 2-0 Atlético Forres

Unión de Beltrán 5-2 Güemes

Independiente de Fernández 1-3 Vélez

Instituto Santiago 4-3 Mitre

Domingo 31 de agosto

Sportivo Fernández vs. Banfield

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Villa Unión vs. Estudiantes

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Comercio vs. Central Argentino

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Defensores de Forres vs. Agua y Energía

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Martes 2 de septiembre

Sarmiento vs. Yanda

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)