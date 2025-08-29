Policía de Santiago del Estero participó en la Expo UCSE 2025 con exhibición de robots de última generación

La Universidad Católica de Santiago del Estero llevó adelante, los días 27 y 28 de agosto, una nueva edición de la Expo UCSE, evento de gran relevancia para la comunidad educativa y tecnológica de la provincia.

En esta oportunidad, la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, a través del Departamento Desarrollo Tecnológico, tuvo una destacada participación con la exhibición de dos robots cuadrúpedos de última generación: Unitree Go1 EDU y Unitree Go1 PRO, conocido popularmente como “Cabo Lugones”.

La colaboración de la fuerza provincial fue especialmente valorada por la organización, ya que permitió a cientos de estudiantes de escuelas secundarias y al público en general interactuar de manera directa con la robótica y la inteligencia artificial, despertando el interés y la vocación de los jóvenes en áreas vinculadas a la innovación, la ingeniería y la tecnología.

Los denominados “Robot Dog” fueron uno de los principales atractivos de la exposición, convirtiéndose en una herramienta didáctica poderosa que enriqueció la experiencia educativa de los asistentes.

Desde la UCSE expresaron su agradecimiento a la Policía de Santiago del Estero por el valioso aporte, destacando que su participación contribuyó de forma significativa a acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad.