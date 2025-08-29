Los Pumas visitan a Australia en una serie clave para el Mundial 2027

El seleccionado argentino, con el santiagueño Nicolás Roger, enfrenta a los Wallabies por el Rugby Championship.

Hoy 07:20

Los Pumas inician una exigente gira internacional de cinco semanas, donde enfrentarán a Australia, Sudáfrica y selecciones de Europa. El primer desafío será ante los Wallabies, en una doble fecha del Rugby Championship, buscando afianzarse en el top 6 del ranking de World Rugby y asegurarse un lugar como cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Mundo 2027, que se realizará en diciembre.

La serie en suelo australiano tendrá dos encuentros: el 6 de septiembre en Townsville y el 13 de septiembre en Sídney. Será el primer paso de un recorrido que incluirá partidos ante Sudáfrica y un cierre en Europa, con la particularidad de que el duelo que debía disputarse en Argentina se jugará en Londres, tras la decisión de la UAR de vender el evento para recaudar fondos.

El head coach Felipe Contepomi destacó la importancia de la gira: “El triunfo ante los All Blacks en Vélez nos da energía para lo que viene. Estas cinco semanas serán claves para seguir creciendo como equipo. Agradecemos el apoyo recibido y confiamos en que muchos hinchas nos acompañarán en Australia”.

Los últimos enfrentamientos entre Pumas y Wallabies fueron en 2024, en territorio argentino. En La Plata, Australia ganó 20-19, pero en la revancha de Santa Fe el seleccionado nacional logró una histórica victoria por 67-27.

Por el lado australiano, el DT Joe Schmidt confirmó la base del equipo que enfrentó a Sudáfrica, con los regresos de Pete Samu, Allan Alaalatoa, Tom Lynagh y Harry Potter.

Plantel de Los Pumas

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.