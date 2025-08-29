Franco Colapinto culminó 20º en la tercera práctica del GP de Países Bajos de Fórmula 1

Tras la buena posición conseguida en los entrenamientos de este viernes, el piloto argentino salió a escena este sábado en la previa de la clasificación. Norris, Piastri y Russell los más rápidos.

Hoy 08:11

En el trazado neerlandés de Zandvoort, la Fórmula 1 está volviendo a la acción luego de tres semanas de receso con el Gran Premio de los Países Bajos, escenario de la decimoquinta presentación de la temporada. El tercer ensayo, que inició la jornada del sábado, lo encontró a Franco Colapinto en la vigésima posición, con un mejor tiempo de 1m11s054 utilizando neumáticos blandos.

Manejando el A525 del Alpine F1 Team, el oriundo de Pilar dio un total de 21 vueltas sobre el circuito de 4.259 metros de extensión. Si bien no sufrió mayores sobresaltos, no pudo mejorar en cuanto a tiempos tampoco lo hecho el día viernes, cuando en el segundo entrenamiento registró 1m10s957.

Los Alpine ocuparon los dos últimos lugares del clasificador, considerando la 19° posición de Pierre Gasly, quien completó 24 giros. El francés quedó a 1s991 del líder Lando Norris (McLaren) mientras que Colapinto estuvo a 2s082 de la referencia.

Por detrás de Norris, aparecieron Oscar Piastri (McLaren) a 24 centésimos, George Russell (Mercedes) a 89, Carlos Sainz (Williams) a 94 y Max Verstappen (Red Bull) a 95, completando las cinco primeras posiciones.

Programa del GP de Países Bajos (hora Argentina):

Sábado 30 de agosto : 6.30 – Práctica Libre 3 / 10.00 – Clasificación

: 6.30 – Práctica Libre 3 / 10.00 – Clasificación Domingo 31 de agosto: 10.00 – Carrera

