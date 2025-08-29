Franco Colapinto finalizó 16° en la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1

El piloto argentino quedó fuera en el primer corte por sólo seis centésimos a bordo del Alpine A525. La «pole position» quedó en manos de McLaren, con Oscar Piastri encabezando el ‘1-2’.

Hoy 11:18

El sábado de actividad para la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Países Bajos se cerró con la clasificación sobre el circuito de Zandvoort, donde Franco Colapinto formó parte a bordo del Alpine A525. El piloto argentino concretó un tiempo de 1m10s104 que lo dejó en el 16° lugar, en el primer corte clasificatorio. La «pole position» quedó en manos de McLaren, con Oscar Piastri encabezando el ‘1-2’.

Realmente le faltó muy poco al piloto de Pilar para meterse en la Q2. Por sólo 0s067, Colapinto no pudo superar el tiempo de Gabriel Bortoleto (Sauber), quien con su puesto número 15° fue el último en asegurar el avance al siguiente corte. No obstante, el argentino concretó su mejor tiempo del fin de semana, mejorando en ocho décimas su mejor pasada en los entrenamientos.

Junto con Colapinto, quedaron fuera Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin). El canadiense se eliminó luego de no volver a pista, tras un nuevo despiste que obligó a llevar a boxes al AMR25. Oscar Piastri lideró la Q1 seguido de Lando Norris.

En Q2, McLaren volvió a liderar aunque invirtiendo el orden de los competidores, con Lando Norris en el primer lugar seguido de su compañero de equipo. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber), Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams) no pudieron meterse entre los diez que peleaban la «pole position» en el circuito neerlandés.

Ya en el tercer y último corte, Oscar Piastri fue imbatible y logró un nuevo «1» en clasificación con récord incluido: el australiano marcó un tiempo de 1m08s662 que lo dejó al frente del clasificador, seguido de su compañero de equipo Lando Norris a sólo un centésimo de distancia. Max Verstappen (Red Bull) completó los tres primeros lugares, a 0s263.

Cómo terminó la tercera práctica

En el trazado neerlandés de Zandvoort, la Fórmula 1 está volviendo a la acción luego de tres semanas de receso con el Gran Premio de los Países Bajos, escenario de la decimoquinta presentación de la temporada. El tercer ensayo, que inició la jornada del sábado, lo encontró a Franco Colapinto en la vigésima posición, con un mejor tiempo de 1m11s054 utilizando neumáticos blandos.

Manejando el A525 del Alpine F1 Team, el oriundo de Pilar dio un total de 21 vueltas sobre el circuito de 4.259 metros de extensión. Si bien no sufrió mayores sobresaltos, no pudo mejorar en cuanto a tiempos tampoco lo hecho el día viernes, cuando en el segundo entrenamiento registró 1m10s957.

Los Alpine ocuparon los dos últimos lugares del clasificador, considerando la 19° posición de Pierre Gasly, quien completó 24 giros. El francés quedó a 1s991 del líder Lando Norris (McLaren) mientras que Colapinto estuvo a 2s082 de la referencia.

Por detrás de Norris, aparecieron Oscar Piastri (McLaren) a 24 centésimos, George Russell (Mercedes) a 89, Carlos Sainz (Williams) a 94 y Max Verstappen (Red Bull) a 95, completando las cinco primeras posiciones.

Programa del GP de Países Bajos (hora Argentina):