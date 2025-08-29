Fuentes firmó un convenio con el Instituto San Martín de Porres para prácticas profecionalizantes de estudiantes

El acuerdo busca desarrollar prácticas profesionalizantes de los alumnos de la carrera de Trabajo Social en dependencias de la Municipalidad.

29/08/2025

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, firmó un convenio con la rectora del Instituto San Martín de Porres, María Alejandrina Belón, para desarrollar prácticas profesionalizantes de los alumnos de la carrera de Trabajo Social en dependencias de la Municipalidad.

Entre las autoridades presentes en el acto estuvieron, el secretario de Gobierno, Nestor Machado; la Ssubsecretaroa de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo; la directora de Educación, Josefina Muratore, y el apoderado legal del Instituto, Diego Basualdo, además de docentes y alumnos de la institución.

Al respecto, la intendente Fuentes remarcó: "Con la capacidad del estudio y la formación académica, la práctica es determinante para tener buenos profesionales. Sean bienvenidos y que puedan disfrutar esta experiencia en un ámbito cotidiano de trabajo. Para nosotros es un gusto que una entidad tan prestigiosa elija la municipalidad para realizar las prácticas".

Asimismo puso de relieve la participación de jóvenes para que puedan conocer el funcionamiento de la comuna.

Por su parte, Belón agradeció al municipio la apertura de sus puertas para los alumnos del instituto San Martín de Porres.

"Estas actividades se desarrollarán en escenarios reales en donde nuestros estudiantes podrán adquirir, en un contexto importante en diferentes áreas, experiencias, saberes y conocimientos", expresó.