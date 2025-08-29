Invitan a participar al workshop “Ciencia e industria desde el territorio”

Será el próximo 3 de septiembre en el Nodo Tecnológico.

Hoy 23:41

El próximo miércoles 3 de septiembre, de 9 a 13 hs, se realizará en el auditorio del Nodo Tecnológico el workshop “Ciencia e Industria desde el Territorio”, como parte de iniciativas impulsadas por el Gobierno de la provincia para facilitar la conexión con fondos de inversión e instituciones estratégicas y fomentar la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) y startups.

En este contexto también se lanzará la “HUB de Innovación abierta”, una propuesta que busca identificar y potenciar los recursos del territorio para articular el sector científico con el mundo empresarial y los fondos de inversión. Será una oportunidad para identificar capacidades locales, activar oportunidades de colaboración y proyectar a Santiago del Estero como un nodo regional de innovación y validación tecnológica.

Brindaron detalles del evento el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Adrián Suárez, junto al director del área, Edmundo Vizgarra.

El evento está dirigido a investigadores, empresarios, emprendedores e inversores. En esta oportunidad se presentará una descripción del ecosistema de innovación de la provincia, poniendo énfasis en sus capacidades locales.

Por su parte, Suárez resaltó la importancia de la articulación entre el sector público, privado y las propuestas que presente cada participante. “Buscamos que cada emprendedor tenga la posibilidad de presentar propuestas que potencien y reflejen cada trabajo; que haya una retroalimentación entre todos los sectores empresariales y científicos”, precisó.