La intendente supervisó la obra de restauración lumínica led de calle Sebastián Ábalos

La Ing. Norma Fuentes cumplió con la supervisión del avance de la obra llevada a cabo por el personal de la Dirección en Electricidad.

29/08/2025

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la obra de restauración integral del alumbrado público con tecnología Led que se ejecuta en la calle Sebastián Ábalos, entre Sarmiento e Islas Malvinas.

La misma, realizada por el personal de la Dirección de Electricidad, abarca a un sector de los barrios Francisco de Aguirre y Sáenz Peña, e impacta también en los vecinos de los barrios Congreso y Centenario, entre otros.

En contacto con vecinos y directivos de establecimientos educativos del sector, la intendente destacó que la obra alcanza una longitud de más de 650 metros y consiste en la instalación de 30 columnas de 7 metros de alto, cableado aéreo, colocación de 30 artefactos de 100W nuevos y el pintado de todas las columnas. Además de las luminarias nuevas y el equipamiento urbano que se incorporaron al paseo verde.

Asimismo remarcó que la mejora del alumbrado beneficiará a los vecinos y a familias y alumnos del Jardín de Infantes N°4 “El Principito”, del Jardín de Infantes N°9 y al colegio “Nuestra Señora de la Misericordia”.

En cuanto al avance del programa de reconversión lumínica en la ciudad, detalló que ya se alcanzó un 50% con tecnología Led, pero que el objetivo es llegar al 70% hasta fin de año.

También dijo que se trabaja en la recomposición de varios sectores cuyo sistema de alumbrado público fue vandalizado con medidas de seguridad para evitar que estos hechos se repitan, como es el caso de la rotonda de Solís y Circunvalación.

La jefa comunal sostuvo que la tecnología Led es más eficiente, de menor consumo y de bajo impacto ambiental.