La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a "El Indio" Froilán y a Tere Castronuovo

Los referentes de la Marcha de Los Bombos entregaron un reconocimiento a la intendente por su aporte en la última edición de dicho evento.

29/08/2025

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a "El Indio" Froilán González y a Tere Castronuovo, quienes destacaron el acompañamiento que hizo la Municipalidad de la Capital para llevar adelante la edición 2025 de la Marcha de los Bombos.

"Destacamos su aporte desinteresado a la cultura popular por sus acciones desde el municipio, de abrir espacios en donde el pueblo puede mostrar su cultura y lo que le gusta hacer", indicaron.

La Marcha de los Bombos de este año volvió a convocar a miles de santiagueños y de turistas, reafirmandosé como uno de los eventos que forman parte de las celebraciones del mes aniversario de la Madre de Ciudades.

