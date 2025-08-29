La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a "El Indio" Froilán y a Tere Castronuovo

Los referentes de la Marcha de Los Bombos entregaron un reconocimiento a la intendente por su aporte en la última edición de dicho evento.

29/08/2025

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a "El Indio" Froilán González y a Tere Castronuovo, quienes destacaron el acompañamiento que hizo la Municipalidad de la Capital para llevar adelante la edición 2025 de la Marcha de los Bombos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Destacamos su aporte desinteresado a la cultura popular por sus acciones desde el municipio, de abrir espacios en donde el pueblo puede mostrar su cultura y lo que le gusta hacer", indicaron.

La Marcha de los Bombos de este año volvió a convocar a miles de santiagueños y de turistas, reafirmandosé como uno de los eventos que forman parte de las celebraciones del mes aniversario de la Madre de Ciudades.