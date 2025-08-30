Victorias de Independiente, Nicolás Avellaneda, Juventud y Tiro Federal en el Pre-Federal “60 años de Canal 7"

Este viernes continuó disputándose la primera fecha en diferentes canchas de Santiago y La Banda.

Hoy 00:49

La primera fecha del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” continuó este viernes con una jornada intensa en distintos escenarios de Santiago del Estero y La Banda, donde hubo triunfos de Independiente BBC, Nicolás Avellaneda, Juventud y Tiro Federal.

En el Israel Parnás, Independiente BBC venció con autoridad a Huracán por 85-60. Augusto Achával brilló como goleador del partido con 28 puntos, mientras que Alan Gramajo y Franco Lazarte anotaron 12 cada uno para la visita. Los parciales fueron 22-10, 29-21, 9-12 y 25-17.

En otro de los juegos, Nicolás Avellaneda debutó con victoria en casa al superar a Red Star por 83-69. Se destacaron Cristian Marquetti Trejo y Daniel Rossi con 16 puntos cada uno. En la visita, Gonzalo Urquiza Núñez y Yamil Espeche aportaron 14. Los parciales: 27-23, 21-14, 18-8 y 17-24.

En La Banda, Tiro Federal se impuso ante Colón por 80-72, gracias a los 27 puntos de Daniel Nubié y los 26 de Maximiliano Canavo. En el equipo visitante, Santiago Iturre fue el máximo anotador con 22. Parciales: 14-20, 24-12, 21-14 y 21-26.

El encuentro más emocionante, Juventud derrotó a Belgrano por 82-79 en tiempo suplementario tras igualar en 70. Nicolás Díaz Tinaglia marcó 27 puntos para el Verde, pero no pudo evitar la caída ante la gran tarea de Álvaro Rojas, goleador visitante con 23. Juventud fue más preciso en el cierre y se llevó un triunfazo fuera de casa.

Cabe recordar que la jornada inaugural se disputó el miércoles, con el triunfo de Jorge Newbery sobre Quimsa por 72-68 en un partido muy parejo.