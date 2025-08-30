El tiempo para este sábado 30 de agosto en Santiago del Estero: la Tormenta de Santa Rosa llega con lluvias aisladas y vientos del sur

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con tormentas aisladas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. La máxima rondaría los 30 grados.

Hoy 06:21

La famosa Tormenta de Santa Rosa dirá presente en tiempo y forma este sábado 30 de agosto en Santiago del Estero, con una mañana marcada por tormentas aisladas y vientos moderados del sector sureste con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Hacia la tarde noche, se mantendrían las mismas condiciones con tormentas y vientos que rotarán hacia el sector sur. La temperatura máxima alcanzaría los 30 grados, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el domingo iniciará un tanto más fresco con una mínima de 10ºC, tormentas aisladas y ráfagas de vientos del sector sur que llegarían a los 59 km/h. Para la tarde, se prevé un cielo parcialmente nublado, sin lluvias, en una jornada en la que se anuncia una máxima de 23ºC.

