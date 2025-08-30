Más de 10 muertes por día en accidentes de tránsito: la otra pandemia que atraviesa a la Argentina

En nuestro país cada 24 horas once personas pierden la vida en siniestros viales. Este fenómeno no solo refleja la imprudencia al volante, sino también un profundo déficit en educación vial.

Si uno recorre los portales de noticias, con frecuencia encontrará historias de personas que pierden la vida en siniestros viales: Argentina tiene uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. Según las estadísticas, cada día mueren unas once personas en las calles y rutas del país.

El último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dice que en 2024 se registraron 4.027 muertes por esta causa. Aunque sigue siendo una cifra elevada, representa una baja del 10,9% respecto de 2023 —año con una circulación similar, en el que se registraron 4.522 fallecidos— y exceptuando 2020, cuando la pandemia redujo drásticamente la movilidad. Se trata, además, del registro anual más bajo de víctimas desde la creación de la ANSV en 2008.

Un estudio complementario del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) —realizado a base de 30 incidentes entre diciembre de 2023 y mayo de 2024— aporta detalles sobre dónde y cómo ocurren los accidentes. Las rutas y autopistas, donde la velocidad es mayor, concentran buena parte de los episodios más graves. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la autopista Panamericana aparece como la segunda autovía con más siniestros con víctimas, detrás de la avenida General Paz. El informe también señala que el carril izquierdo —el de mayor velocidad— es el más riesgoso: allí ocurrió el 61,5% de los incidentes, frente al 23,1% en los carriles centrales y el 15,4% en la vía lenta, de la derecha.

La magnitud del problema también se refleja en la actividad del SAME en CABA: entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2025, el servicio de emergencias a cargo de Alberto Crescenti atendió 10.534 incidentes de tránsito, asistiendo a un total de 12.351 pacientes. Esto equivale a un promedio de 1.764 personas por mes y 82 atenciones diarias.

Más allá de las muertes y las lesiones, hay un fenómeno en alza que preocupa: la escalada de violencia entre conductores, pasajeros y peatones. En los últimos meses, se multiplicaron las discusiones elevadas de tono, las agresiones físicas y hasta amenazas con armas en plena vía pública.