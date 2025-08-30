Accidente fatal en San Luis: mueren un abuelo y su nieto al regresar de ver a River Plate

El accidente ocurrió en la ruta 20, a la altura de San Luis, cuando el vehículo en el que viajaban las víctimas perdió el control y terminó volcando. El conductor, de 45 años, permanece internado en grave estado.

Una familia puntana que regresaba de Mendoza tras ver el partido de River Plate por la Copa Argentina sufrió un trágico accidente en la madrugada de este viernes, en la Autopista de las Serranías Puntanas.

El siniestro, que tuvo lugar a la altura de la localidad de Balde, dejó como saldo la muerte de un abuelo y su nieto, mientras que el conductor -hijo y padre de las víctimas respectivamente- está grave.

La noticia conmocionó a la provincia y en particular a la comunidad de El Trapiche (San Luis), donde vivían el hombre y el chico.

Carlos Enrique Luna, de 64 años, y su nieto, Juan Ignacio Luna, de 12, perdieron la vida de forma instantánea cuando el auto Mercedes Benz en el que viajaban impactó violentamente contra la parte trasera de un camión.

El conductor, Juan Manuel Luna, de 37 años, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, con politraumatismos y una lesión en la cabeza. Su estado es delicado.

La familia había viajado a Mendoza para presenciar el encuentro entre River y Unión de Santa Fe, partido que finalmente ganó el equipo de Núñez por penales.