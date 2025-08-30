Eduardo Menem defendió a su sobrino “Lule” por las presuntas coimas: “Están manoseando de más mi apellido”

Luego de que los audios de Diego Spagnuolo acusaran al subsecretario de Gestión Institucional de presuntamente liderar maniobras irregulares, el ex senador ratificó la inocencia de sus familiares.

Hoy 08:16

Tras la filtración de los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en los que acusaba a Eduardo “Lule” Menem de presuntamente organizar el cobro de coimas a prestadores de salud, su tío y ex senador Eduardo Menem apuntó que se trataría de una campaña para ensuciar el apellido de su familia.

“Están manoseando de más mi apellido, el apellido de mi familia”, reclamó el también padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al opinar sobre la cobertura mediática que tuvo el caso desde que se dieron a conocer las primeras grabaciones el pasado miércoles 20 de agosto.

Luego de que señalara que podría tratarse de una estrategia para denigrar a su familia, Menem recordó que en la historia de la política argentina no habrían sido los únicos en ser acusados de falsos actos de corrupción. Entre ellos, mencionó al ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, que terminó absuelto en una causa por enriquecimiento ilícito.

“Hay que ser muy cuidadoso hasta que se expida la justicia”, pidió el ex senador durante una breve entrevista que brindó a LN+ anoche, tras haber sido consultado por las declaraciones de Alejandro Fantino en el canal de stream Neura.

Lule Menem

Se trataba de un fragmento tomado de un programa emitido en 2024, en donde el conductor cuestionaba la inclusión de la familia Menem en el gobierno. “No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió. Pero bueno, algunos los conocemos bastante”, deslizó.

En línea con esto, formuló una descripción propia sobre la familia oriunda de La Rioja: “Son gente genéticamente voraz. Aristotélicamente, diríamos que pertenecen a un género o a una especie voraz”. Y concluyó: “Son felinos y corren rápido”.

Frente a esto, el hermano del ex presidente Carlos Menem apuntó: “No somos ningún clan. Somos una familia honorable, descendientes de un inmigrante que trabajó en el país, que triunfó, que se hizo empresario, y que nos dio la educación a nosotros”.

“Defiendo mi apellido, mi familia, defiendo el honor de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, que se ven perjudicados por esta campaña de desprestigio, que no tiene ningún fundamento serio”, sostuvo el ex senador al reiterar que “están condenando antes de que la justicia se pronuncie”.

Tras ser cuestionado sobre si tendría algún indicio de quién habría montado la campaña de desprestigio que denunció, Menem contestó: “No sé quién es ni me interesa”. Y sostuvo: “No me voy a meter en el barro de la política ni del periodismo”.

“Quiero que se dejen de manosear y de denigrar a la familia Menem y a sus integrantes”, repitió al considerar que el tratamiento que recibieron habría tenido tintes “maliciosos”. Así, a modo de cierre, el ex senador destacó que la Constitución Nacional promueve la presunción de la inocencia. “Usted y todas las personas de la Argentina somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, recordó.