Thobias Arévalo sobre el duro presente de Güemes: "Lo vamos a sacar adelante"

El volante tomó la palabra y habló sobre el momento que atraviesa el Gaucho en la Primera Nacional.

Hoy 08:27

El empate de Alvarado de Mar del Plata en su duelo postergado por la fecha 21 de la Primera Nacional dejó a Güemes en una posición crítica, hundiéndolo en la zona de descenso directo. La situación encendió las alarmas en el equipo santiagueño, que sabe que cada partido será una final en lo que resta del torneo. Tras el duro golpe, Thobias Arévalo tomó la palabra y habló sobre el momento que atraviesa el Gaucho.

"Fue una semana dura por el resultado de Alvarado, somos conscientes de la situación que estamos y no queda otra que hacer frente al compromiso del domingo y dar lo mejor. Si Dios quiere vamos a dejar los tres puntos en casa", abrió el volante.

Respecto al presente, comentó: "Pasa más por los detalles, contra Arsenal se hizo un buen primer tiempo. Hay que concentrarnos".

"En lo personal me siento bien, me toca arrancar desde afuera, pero el grupo debe estar más unido que nunca y al que le toca jugar tiene el apoyo del compañero. Esto lo vamos a sacar adelante", remarcó el jugador Gaucho.

Sobre el hincha dijo: "Estamos en deuda con ellos, necesitamos ganar como local. Que confíen que vamos a salir de esta zona", cerró Thobias Arévalo en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

Zona A – Domingo 31 de agosto

Güemes (S.E.) vs. Colegiales – 16:00 horas

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Alejandro Scheneller

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán

Qué se le viene a Güemes:

Colegiales (L)

Atlanta (V)

Racing Cba. (L)

Quilmes (v)

San Miguel (L)

Almagro (V)