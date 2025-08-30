Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Thobias Arévalo sobre el duro presente de Güemes: "Lo vamos a sacar adelante"

El volante tomó la palabra y habló sobre el momento que atraviesa el Gaucho en la Primera Nacional.

Hoy 08:27

El empate de Alvarado de Mar del Plata en su duelo postergado por la fecha 21 de la Primera Nacional dejó a Güemes en una posición crítica, hundiéndolo en la zona de descenso directo. La situación encendió las alarmas en el equipo santiagueño, que sabe que cada partido será una final en lo que resta del torneo. Tras el duro golpe, Thobias Arévalo tomó la palabra y habló sobre el momento que atraviesa el Gaucho.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Fue una semana dura por el resultado de Alvarado, somos conscientes de la situación que estamos y no queda otra que hacer frente al compromiso del domingo y dar lo mejor. Si Dios quiere vamos a dejar los tres puntos en casa", abrió el volante. 

Respecto al presente, comentó: "Pasa más por los detalles, contra Arsenal se hizo un buen primer tiempo. Hay que concentrarnos".

"En lo personal me siento bien, me toca arrancar desde afuera, pero el grupo debe estar más unido que nunca y al que le toca jugar tiene el apoyo del compañero. Esto lo vamos a sacar adelante", remarcó el jugador Gaucho. 

Sobre el hincha dijo: "Estamos en deuda con ellos, necesitamos ganar como local. Que confíen que vamos a salir de esta zona", cerró Thobias Arévalo en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

Zona A – Domingo 31 de agosto

Güemes (S.E.) vs. Colegiales – 16:00 horas

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Asistente 1: Manuel Sánchez
  • Asistente 2: Alejandro Scheneller
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán

Qué se le viene a Güemes:
Colegiales (L)
Atlanta (V)
Racing Cba. (L)
Quilmes (v)
San Miguel (L)
Almagro (V)

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Manuel Adorni sobre los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
  2. 2. El tiempo para este sábado 30 de agosto en Santiago del Estero: la Tormenta de Santa Rosa llega con lluvias aisladas y vientos del sur
  3. 3. Forres: la Policía desarticuló puntos de venta de cocaína en dos allanamientos
  4. 4. Dragón azul: la peligrosa criatura marina que invade las playas de España y obliga a cerrarlas
  5. 5. Franco Colapinto finalizó 16° en la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT