Gol y asistencia de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea ante Fulham en Stamford Bridge

Con el argentino como figura, los Blues se quedaron con el duelo por 2 a 0 en uno de los encuentros correspondientes a la tercera jornada del torneo inglés

Hoy 11:02

El Chelsea atraviesa un gran presente en la Premier League y lo demostró este sábado con un sólido triunfo en Stamford Bridge. Con un Enzo Fernández decisivo, los Blues derrotaron 2-0 a Fulham por la tercera jornada y se posicionaron como líderes provisorios, a la espera del resto de los resultados.

El inicio del partido fue complejo para el equipo de Enzo Maresca, que incluso sufrió un gol en contra a los 23 minutos, finalmente anulado por el VAR por una infracción previa. Sin embargo, el conjunto londinense mostró carácter y sobre el final de la primera mitad comenzó a imponerse en el desarrollo del juego.

El quiebre del encuentro llegó a los 45+9` minutos: Enzo Fernández metió una gran asistencia para Joao Pedro, quien definió con categoría para abrir el marcador y desatar la euforia en Stamford Bridge. Ese tanto le dio un envión anímico clave al local, que aprovechó el impulso para liquidar la historia.

Apenas comenzada la segunda parte, el árbitro cobró un penal a favor del Chelsea y el encargado de ejecutarlo fue el propio Enzo Fernández. Con jerarquía y potencia, el mediocampista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, remató fuerte al medio y selló el 2-0 definitivo para encaminar al equipo a la cima de la tabla.

Con este triunfo, el Chelsea llegó a siete puntos en tres partidos, mantuvo el invicto y se ilusiona con pelear el campeonato. Además, los hinchas ya palpitan lo que será el debut de Alejandro Garnacho, flamante refuerzo que podría tener minutos en el próximo duelo ante el Brentford, el sábado 13 de septiembre.