Desarticulan un intento de tráfico de marihuana entre Salta y Tucumán: dos detenidos en un operativo en el Puesto Fronterizo

La droga fue detectada en un camión de encomiendas que viajaba desde Salta hacia Tucumán. Con la intervención del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, se pudo identificar a los responsables y desbaratar el tráfico de estupefacientes.

Hoy 08:36

Un procedimiento de control realizado el viernes 29 de agosto en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo permitió desarticular un intento de tráfico de droga entre provincias.

Efectivos policiales inspeccionaron un camión de encomiendas de la empresa Andreani, que viajaba desde Salta hacia Tucumán, y detectaron mediante escáner cuatro paquetes sospechosos con olor a marihuana.

La revisión confirmó que se trataba de más de dos kilos de marihuana distribuidos en cuatro panes rectangulares ocultos dentro de una caja de cartón. Con la orden del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, se dispuso la entrega vigilada de la encomienda para identificar a los responsables.

En el marco del operativo conjunto con la Dirección de Drogas Peligrosas (DIGEDROP), se procedió a la detención del remitente, Emanuel Zacarías Céspedez, oriundo de Salta, y de la destinataria, Luciana Daud Álvarez, de Yerba Buena, Tucumán. Ambos quedaron vinculados a una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El secuestro y las detenciones fueron confirmados por el comisario Mariano Molina y el oficial principal Rodrigo Robles, responsables del destacamento. Desde la fuerza de seguridad se destacó la efectividad del operativo y la importancia de los controles fronterizos en la lucha contra el narcotráfico.