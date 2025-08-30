Francia: un conductor embistió a un grupo de personas tras una pelea en un bar, dejando un muerto y cinco heridos

El violento episodio se registró en la localidad de Évreux, donde una discusión en un boliche desembocó en un atropello masivo. La policía arrestó a tres personas involucradas en el ataque.

Hoy 08:46

Una noche de fiesta desató la locura en Évreux, al norte de Francia: un conductor embistió a un grupo de personas que salía de un bar y mató a un hombre e hirió a otros cinco, dos de ellos de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana del sábado, a la salida del local La Winery. Según detalló Rémi Coutin, fiscal de la ciudad situada en la región de Normandía, todo comenzó con una pelea dentro del bar. En ese contexto, los patovicas desalojaron a más de 100 clientes. Tras ello, un hombre se subió a su auto y, según la investigación, retrocedió a toda velocidad y de manera deliberada contra la multitud que estaba en la vereda.

El saldo del ataque fue devastador: un hombre de 30 años murió en el acto, mientras que otros dos hombres, de 31 y 52 años, fueron hospitalizados con cuadros graves. Además, dos peatones de 34 y 58 años sufrieron heridas de menor consideración, al igual que una mujer de 50 años que fue atendida en el lugar.

El intendente de Évreux, Guy Lefrand, aludió al episodio en sus redes sociales y expresó su “profunda solidaridad” con las víctimas y sus familias.

La Justicia abrió una causa por “homicidio” y “tentativa de homicidio”, y el fiscal descartó que el hecho tenga motivaciones terroristas o racistas. “Desgraciadamente, el balance es muy grave”, concluyó Coutin.

Tres personas fueron detenidas: dos que estaban dentro del vehículo y una tercera que se encontraba afuera, entre ellas dos hombres y una mujer. Todos permanecen bajo custodia en la comisaría de Évreux.

Por el momento, los investigadores intentan reconstruir el origen de la pelea y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. El caso conmocionó a la ciudad y puso en alerta a las autoridades locales.