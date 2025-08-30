¿Qué revela mover las manos al hablar?: la psicología detrás de este gesto común

Según la psicología, este comportamiento puede revelar mucho sobre nuestras emociones, personalidad y hasta nuestras capacidades cognitivas.

Hoy 08:53

Mover las manos mientras hablamos es un hábito muy común y forma parte del lenguaje corporal, una herramienta fundamental de la comunicación no verbal que refleja emociones, pensamientos y estados de ánimo.

Según la psicóloga evolutiva y del desarrollo Gillian Forester, de la Universidad de Londres, los gestos de las manos tienen raíces profundas en nuestra evolución. “Los humanos somos criaturas muy gestuales”, explicó, y señaló que este comportamiento se remonta a unos 500 millones de años, cuando las manos eran esenciales para alimentarse.

La forma en que agarrábamos los alimentos influenciaba cómo nuestra boca se preparaba para recibirlos: objetos grandes hacían que la boca se abriera más, y objetos pequeños, menos.

Este vínculo entre manos y boca se mantuvo incluso en la comunicación moderna. Según Forester, las áreas cerebrales que controlan ambos están estrechamente relacionadas, lo que explica por qué gesticulamos al hablar.

Curiosamente, muchas personas gesticulan incluso al hablar por teléfono, sin que haya otra persona presente. Susan Goldin-Meadow, del Departamento de Psicología y Desarrollo Humano Comparado de la Universidad de Chicago, menciona que personas ciegas desde su nacimiento también hacen gestos al hablar, aunque nunca hayan visto a alguien mover las manos. Esto demuestra que gesticular es algo profundamente innato en los seres humanos.

Además, mover las manos al hablar puede tener un efecto positivo en la percepción de los demás. La revista Forbes señala que este hábito puede transmitir carisma e interés, haciendo que el mensaje sea más impactante para quien escucha.