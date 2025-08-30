Alejandro Garnacho ya vive el mundo Chelsea: presente en Stamford Bridge para alentar a su nuevo equipo

Tras confirmarse su fichaje por los Blues, el argentino estuvo en uno de los palcos para ver el duelo ante Fulham por la tercera fecha de la Premier League. El exjugador del Manchester United inicia una nueva etapa en su carrera.

Hoy 09:12

El mercado de pases en Inglaterra sumó uno de los movimientos más resonantes: Alejandro Garnacho dejó el Manchester United y se convirtió en nuevo jugador del Chelsea. El delantero de 21 años, que tuvo su formación y debut profesional en los Red Devils, decidió cambiar de aire y tendrá su primera experiencia fuera de Old Trafford.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Horas después de que el club londinense oficializara su llegada, Garnacho se hizo presente en Stamford Bridge para presenciar desde uno de los palcos el partido entre los Blues y el Fulham. Las cámaras de televisión lo captaron siguiendo de cerca a su nuevo equipo, que lo tendrá como una de las apuestas ofensivas de cara a la temporada.

El entrenador Enzo Maresca también confirmó el traspaso en conferencia de prensa: “Sé que está por acá. No sé realmente dónde, pero está acá. Es un jugador cuya posición es bastante clara: es extremo. Yo lo veo como extremo”, declaró el DT campeón del Mundial de Clubes, dejando en claro que lo considera una pieza clave para su esquema.

Por su parte, Roberto Garnacho, hermano del futbolista, celebró el traspaso con un mensaje en redes sociales: “Acá vamos, mi gran hermano. Andá a demostrarle al mundo”. Según medios británicos como The Sun y The Guardian, el pase se cerró en una cifra cercana a los 40 millones de libras esterlinas, por debajo de las 50M que pedía inicialmente el Manchester United.