Piden ayuda para encontrar a “Lunita”, una gatita que se extravió en la zona de Pedro León Gallo

La minina se perdió el viernes al mediodía cerca de una veterinaria del barrio. Fue operada recientemente y su familia la busca desesperadamente.

Una familia solicita ayuda a los santiagueños para encontrar a su "Lunita", una gatita que se perdió el viernes al mediodía en la zona de Pedro León Gallo y Río Negro.

Según informaron sus dueños, la mascota fue operada hace dos semanas y necesita cuidados especiales. “Por favor, el o la que la vea nos avise”, expresaron a través de las redes sociales.

Para colaborar en su búsqueda, compartieron los números de contacto: 388-3384940 y 385-4763177.

La publicación ya circula en grupos de mascotas perdidas y vecinos de la zona se sumaron al pedido de difusión para poder reencontrar a Lunita.