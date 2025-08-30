Ingresar
Aseguran que Fede Bal está comenzando una nueva historia de amor: quién es la famosa que lo conquistó

En Sálvese Quien Pueda revelaron el nombre de la actriz y cantante con la que el hijo de Carmen Barbieri estaría viviendo un romance apasionado.

Hoy 09:35

Fede Bal volvió a estar en el centro de la escena, y no por un escándalo sino por una nueva historia de amor que lo tendría más que entusiasmado. En Sálvese Quien Pueda soltaron el enigmático y revelaron quién sería la mujer que conquistó al actor: Evelyn Botto.

La revelación encendió la charla en el piso, donde aseguraron que la química entre ellos es explosiva: “Me imagino una pareja muy fogosa y muy sexy”, comentaron en el programa de América, mientras destacaban la personalidad arrolladora de la artista.

Según contaron los panelistas, Evelyn y Fede ya habían tenido un acercamiento tiempo atrás, pero la relación no prosperó. Sin embargo, la chispa se habría reavivado en las últimas semanas, y anoche fueron vistos juntos en la función de Rocky, la obra que protagoniza Nico Vázquez en la calle Corrientes.

“Ya hace un tiempo habían estado juntos, después se distanciaron y ahora volvieron a encontrarse”, detallaron, dejando entrever que la relación podría ir tomando forma.

