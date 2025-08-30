Red internacional de pedofilia desmantelada en Salta: secuestran dispositivos electrónicos en allanamientos

En una investigación coordinada entre Argentina, Estados Unidos y otros 14 países, se desmanteló una red de pedofilia que utilizaba plataformas de distribución anónima de archivos.

Hoy 09:49

Dos allanamientos en la capital salteña permitieron secuestrar dispositivos electrónicos y avanzar en la imputación de los sospechosos. La investigación involucra a 15 países.

Una investigación internacional contra la ciberdelincuencia permitió desarticular parte de una red de pedofilia en Argentina, con procedimientos realizados en Salta, donde se llevaron a cabo dos allanamientos en las últimas horas.

Los operativos se enmarcaron en la operación Aliados por la Infancia V, que abarca a 15 países y busca frenar la circulación de material de abuso sexual infantil en internet.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, confirmó que los allanamientos se realizaron entre martes y miércoles y que en los lugares se incautaron dispositivos electrónicos y material relevante para la causa. Los sospechosos salteños serán imputados en las próximas horas.

La investigación fue coordinada por el Ministerio Público Fiscal de CABA, con el apoyo de organismos de Estados Unidos y utilizando la plataforma ICACCOPS (Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System), que rastrea a usuarios que comparten imágenes y videos ilegales. En este caso, se detectó el uso de eMule (P2P) como herramienta de distribución anónima y descentralizada de archivos.

En Argentina, se identificaron 50 domicilios vinculados con la causa en distintas provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, Formosa, La Rioja, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Salta. En la capital salteña, colaboraron la Dirección General de Ciberseguridad y la División de Trata de Personas de la Policía provincial.

La fiscal Cornejo advirtió sobre la gravedad del delito: “Estas prácticas permiten a los pedófilos el anonimato y un alcance masivo en cuestión de segundos, dejando a niños, niñas y adolescentes en total vulnerabilidad”.

Además de Argentina, de la operación participaron Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.