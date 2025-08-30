Se conoció el nombre del tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Pepe Ochoa reveló el nombre del "random" con el que supuestamente estuvo Gimena Accardi y a quién se refería cuando confesó su infidelidad a Nico Vázquez al público.

Hoy 09:55

Lo sorprendente es que el encuentro entre la actriz y esta persona habría ocurrido cuando ya estaban separados, tras su regreso de Europa, y que esta situación no habría sido la razón de la ruptura. Según informaron en el ciclo, existe alguien del medio que Nico identifica muy bien y que llamó la atención cuando Gimena contó en OLGA que no se trataba de él sino del joven de 20 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El actor se habló y especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del rándom es después y Gime nos mintió. Fueron dos encuentros casuales. Se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers", comunicó en primer lugar el conductor temporal acerca de la infidelidad. Y agregó en forma de interrogante: "¿Qué pasa con los plazos, por qué Gime habla de él y por qué quiere instalar algo que ocurrió en el período en que no estaba con ella?

Sobre los datos personales de la persona en cuestión, contó: "Se llama Ulises. Tiene 20 años, casi 21. Está estudiando, es deportista, pertenece a un club".

"La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", reveló detalles inéditos de cómo se conocieron y cuándo habrían ocurrido los encuentros íntimos.

Asimismo, volvió a poner en tela de juicio las declaraciones en OLGA de la expareja de Vázquez y la repercusión que habría tenido en el círculo del actor. "Cuando Gime salió a hablar de un 'random' en la prensa, se refería a Ulises. Por eso, cuando las personas del entorno de Nico empiezan a investigar y vincular los hechos, se preguntan ¿por qué habla de un 'random' si sabemos que la historia es otra?", contó Pepe.

"Cuando se enteran, toman una decisión de dar a conocer la verdadera historia de por qué se separaron. Por eso Ángel de Brito llega con una historia concreta y un nombre concreto. Gime al otro día no podía desmentirlo. Tengo entendido que ella tuvo que salir a decirlo", sentenció que ese fue el punto límite que llevó al ex Casi Ángeles a hablar con Gimena y pedirle que aclarara cómo habían sido las cosas, tras ser señalado como infiel durante semanas con varias compañeras de elenco.