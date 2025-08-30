El Tottenham de Romero cayó ante Bournemouth y no pudo llegar a la cima

La visita sorprendió en Londres al quedarse con el duelo por 1 a 0 en el marco de la tercera fecha del fútbol inglés.

Hoy 12:26

El Tottenham llegaba a la tercera fecha de la Premier League con dos victorias consecutivas y la ilusión de treparse a la cima, pero el Bournemouth lo sorprendió en Londres y le ganó 1-0 con una actuación sólida y ordenada. En el duelo de defensores argentinos, Marcos Senesi fue protagonista al asistir en la jugada del gol y superar en el mano a mano al Cuti Romero, capitán de los Spurs.

El golpe llegó muy temprano: a los 4 minutos, Senesi tomó la pelota en posición de volante y filtró un pase perfecto para Evanilson, que definió con un remate que se desvió en Romero y terminó en el fondo de la red. A partir de ahí, el equipo visitante controló el juego, ganó la mitad de la cancha y mostró una solidez defensiva que dejó sin ideas a los dirigidos por Thomas Frank.

En el complemento, el Bournemouth pudo ampliar la ventaja, pero el arquero Guglielmo Vicario salvó al Tottenham con varias atajadas decisivas. Los Spurs recién llegaron con peligro recién a los 68 minutos con un remate de Lucas Bergvall, bien controlado por el arquero Petrović. Sin reacción ni intensidad, el equipo londinense no pudo rescatar al menos un punto y cortó su racha ganadora.

La derrota dejó al Tottenham sin invicto y con mucho por corregir de cara a la cuarta fecha, cuando visitará al West Ham en el London Stadium en busca de revancha y de volver a prenderse en la pelea por la cima.