Una pareja fue sorprendida con 716 kilos de hojas de coca en Suncho Corral

Estaban ocultos en la cúpula de la camioneta en la cual se trasladaban. La Policía los descubrió durante un control sobre la Ruta Provincial 21, en el Paraje Tiun Punco.

Hoy 10:42

En la mañana de este sábado, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 28 de Suncho Corral realizaron un importante secuestro de hojas de coca durante un procedimiento de control sobre la Ruta Provincial Nº 21, a la altura del Paraje Tiun Punco, departamento Juan Felipe Ibarra.

El hecho se registró cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de una camioneta en actitud sospechosa en la zona. Al arribar al lugar, los uniformados identificaron el vehículo, una camioneta Renault Alaskan de color blanca, que se encontraba estacionada en la banquina.

Durante la requisa, realizada en presencia de testigos hábiles, se descubrió que en la cúpula de la camioneta se transportaban 716,7 kilos de hojas de coca, además de dos cubiertas de camioneta y dos cubiertas de motocicleta.

Por disposición del fiscal federal de turno, se procedió al secuestro preventivo de la totalidad del cargamento, en tanto que los ocupantes del rodado continuaron con la libertad ambulatoria, previa realización de las actas administrativas correspondientes.