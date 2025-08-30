Atlético de Madrid con Julián Álvarez como titular, busca revertir el mal inicio en su visita a Alavés

El encuentro por la tercera fecha de LaLiga tiene lugar en el estadio de Mendizorroza. Se miden desde las 12.

Hoy 11:00

Deportivo Alavés y Atlético de Madrid se ven las caras en la tercera jornada de LaLiga EA Sports 25-26. El encuentro tiene lugar en el estadio de Mendizorroza, donde el conjunto de Eduardo Coudet contará con el apoyo de su afición. Se miden desde las 12.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto babazorro es como local donde más fuerte se muestra, puesto que ganó por 2-1 al Levante en Mendizorroza. En la segunda jornada, perdió por 1-0 contra el Real Betis en el estadio de La Cartuja.

Suma tres puntos en la novena posición de LaLiga EA Sports, por lo que quiere puntuar junto al calor de su afición el Deportivo Alavés. Se medirá contra un Atlético de Madrid que ha realizado una importante reconstrucción del equipo este verano. El equipo del Cholo Simeone quiere dar un paso más en sus aspiraciones y poder competir de tú a tú al Real Madrid y Barcelona. Han salido futbolistas importantes para el entrenador, como Correa, Witsel, Rodrigo De Paul o Samu Lino.

En cambio, han llegado muchas caras nueva. Alex Baena es el gran nombre propio del proyecto, pero está lesionado y es una baja muy importante. También es baja José María Giménez, que está lesionado y tiene para varias semanas.

Hay más nombres nuevos, como Cardoso, Ruggeri, Hancko, Raspadori, Marc Pubill o Almada, entre otros. Todos ellos se suman a Julián Álvarez como buque insignia, junto a Oblak, Giuliano Simeone o Pablo Barrios como nombres claves.

No ha tenido un buen arranque el Atleti, que solo ha podido sumar 1 punto de los últimos 6 posibles. En la primera jornada perdió por 2-1 contra el RCD Espanyol, mientras que empató contra el Elche en el estadio Riyadh Air Metropolitano (1-1).

Llega necesitado de la victoria el conjunto rojiblanco, que confía en sacar los tres puntos en uno de los campos más complicados como Mendizorroza. Es un campo que se le da muy mal al Atlético, por lo que tendrá que hacer un esfuerzo extra.