Franco Colapinto explotó tras la Qualy: acusó a Sainz y Bearman de taparlo

El argentino no logró avanzar a la Q2 y terminó 16° en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos.

Hoy 11:34

La bronca de Franco Colapinto quedó en evidencia tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. El piloto argentino de Alpine finalizó 16° y no pudo avanzar a la Q2, quedando eliminado por apenas 67 milésimas. En rueda de prensa, el joven de 21 años expresó su malestar y apuntó contra dos rivales directos.

“Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Perdí carga y se sintió”, declaró Colapinto, que no pudo ocultar su frustración por el resultado. Además, reconoció que tuvieron que revertir cambios en el auto tras una mala configuración en la última práctica libre: “Hicimos cambios malos en la FP3, para la Qualy revertimos, el auto fue mejor”.

Pese a la bronca, el argentino prefiere dar vuelta la página y enfocarse en la carrera de este domingo. “Una pena porque venía de hacer una buena vuelta y había hecho un buen primer y segundo sector. Tendríamos que haber pasado, pero bueno, a enfocarse para mañana”, remarcó.

El Gran Premio de Países Bajos se disputará este domingo desde las 10:00 (hora argentina), con Franco Colapinto largando 16°, por delante de Hulkenberg, Ocon, Bearman y Stroll. El piloto buscará remontar posiciones y sumar puntos importantes para el campeonato.