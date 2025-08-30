Franco Colapinto explotó tras la Qualy: acusó a Sainz y Bearman de taparlo

El argentino no logró avanzar a la Q2 y terminó 16° en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos.
La bronca de Franco Colapinto quedó en evidencia tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. El piloto argentino de Alpine finalizó 16° y no pudo avanzar a la Q2, quedando eliminado por apenas 67 milésimas. En rueda de prensa, el joven de 21 años expresó su malestar y apuntó contra dos rivales directos.
“Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Perdí carga y se sintió”, declaró Colapinto, que no pudo ocultar su frustración por el resultado. Además, reconoció que tuvieron que revertir cambios en el auto tras una mala configuración en la última práctica libre: “Hicimos cambios malos en la FP3, para la Qualy revertimos, el auto fue mejor”.
Pese a la bronca, el argentino prefiere dar vuelta la página y enfocarse en la carrera de este domingo. “Una pena porque venía de hacer una buena vuelta y había hecho un buen primer y segundo sector. Tendríamos que haber pasado, pero bueno, a enfocarse para mañana”, remarcó.
El Gran Premio de Países Bajos se disputará este domingo desde las 10:00 (hora argentina), con Franco Colapinto largando 16°, por delante de Hulkenberg, Ocon, Bearman y Stroll. El piloto buscará remontar posiciones y sumar puntos importantes para el campeonato.