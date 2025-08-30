Ingresar
Oscar Piastri logró la pole en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

El piloto de McLaren se quedó con el primer puesto tras superar por milésimas a su compañero Lando Norris. Max Verstappen largará tercero, mientras que el argentino Franco Colapinto no pudo pasar la Q1 y partirá 16°.

Hoy 11:22

En el Gran Premio de Países Bajos, Oscar Piastri voló en Zandvoort y se quedó con la pole position tras una clasificación vibrante en la que los McLaren dominaron de principio a fin. El australiano marcó un tiempo de 1:08.662 en su mejor vuelta y largará primero este domingo desde las 10:00 (hora argentina).

Detrás de Piastri, su compañero Lando Norris se quedó con el segundo lugar con un registro de 1:08.674, apenas 12 milésimas más lento, mientras que el vigente campeón Max Verstappen (Red Bull) cerró el top 3 con 1:08.925. La gran sorpresa de la jornada fue Isack Hadjar (Racing Bulls), que finalizó cuarto, seguido por George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

  1. Oscar Piastri (McLaren) – Q1: 1:09.338 | Q2: 1:08.964 | Q3: 1:08.662 | 18 vueltas
  2. Lando Norris (McLaren) – Q1: 1:09.469 | Q2: 1:08.874 | Q3: 1:08.674 | 18 vueltas
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – Q1: 1:09.696 | Q2: 1:09.122 | Q3: 1:08.925 | 18 vueltas
  4. Isack Hadjar (Racing Bulls) – Q1: 1:09.966 | Q2: 1:09.439 | Q3: 1:09.208 | 18 vueltas
  5. George Russell (Mercedes) – Q1: 1:09.676 | Q2: 1:09.313 | Q3: 1:09.255 | 18 vueltas
  6. Charles Leclerc (Ferrari) – Q1: 1:09.906 | Q2: 1:09.304 | Q3: 1:09.340 | 22 vueltas
  7. Lewis Hamilton (Ferrari) – Q1: 1:09.900 | Q2: 1:09.261 | Q3: 1:09.390 | 21 vueltas
  8. Liam Lawson (Racing Bulls) – Q1: 1:09.779 | Q2: 1:09.383 | Q3: 1:09.500 | 18 vueltas
  9. Carlos Sainz (Williams) – Q1: 1:09.980 | Q2: 1:09.472 | Q3: 1:09.505 | 18 vueltas
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) – Q1: 1:09.950 | Q2: 1:09.366 | Q3: 1:09.630 | 17 vueltas
  11. Kimi Antonelli (Mercedes) – Q1: 1:09.845 | Q2: 1:09.493 | 12 vueltas
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – Q1: 1:09.954 | Q2: 1:09.622 | 15 vueltas
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – Q1: 1:10.037 | Q2: 1:09.622 | 12 vueltas
  14. Pierre Gasly (Alpine) – Q1: 1:09.894 | Q2: 1:09.637 | 15 vueltas
  15. Alexander Albon (Williams) – Q1: 1:09.792 | Q2: 1:09.652 | 12 vueltas
  16. Franco Colapinto (Alpine) – Q1: 1:10.104 | 9 vueltas
  17. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – Q1: 1:10.195 | 9 vueltas
  18. Esteban Ocon (Haas) – Q1: 1:10.197 | 9 vueltas
  19. Oliver Bearman (Haas) – Q1: 1:10.262 | 9 vueltas
  20. NC. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF | 2 vueltas

