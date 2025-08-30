Oscar Piastri logró la pole en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

El piloto de McLaren se quedó con el primer puesto tras superar por milésimas a su compañero Lando Norris. Max Verstappen largará tercero, mientras que el argentino Franco Colapinto no pudo pasar la Q1 y partirá 16°.

Hoy 11:22

En el Gran Premio de Países Bajos, Oscar Piastri voló en Zandvoort y se quedó con la pole position tras una clasificación vibrante en la que los McLaren dominaron de principio a fin. El australiano marcó un tiempo de 1:08.662 en su mejor vuelta y largará primero este domingo desde las 10:00 (hora argentina).

Detrás de Piastri, su compañero Lando Norris se quedó con el segundo lugar con un registro de 1:08.674, apenas 12 milésimas más lento, mientras que el vigente campeón Max Verstappen (Red Bull) cerró el top 3 con 1:08.925. La gran sorpresa de la jornada fue Isack Hadjar (Racing Bulls), que finalizó cuarto, seguido por George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).