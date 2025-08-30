Arranca la ilusión del seleccionado femenino sub-15 en Termas de Río Hondo

Bajo una gran expectativa, cuatro equipos irán en busca del título de campeón, con el desarrollo de las semifinales este sábado y rumbo a la gran final de mañana domingo 31/8.

En la tarde de hoy y en la sede del Polideportivo de la ciudad de Termas de Río Hondo, iniciará el Cuadrangular Final de Selección Sub-15 organizado por el Consejo Federal de AFA.

La actividad iniciará a las 16, con el enfrentamiento entre la Liga de Fútbol de Neuquén (Neuquén) ante la Liga Deportiva del Oeste (Junín-Bs.As.) y más adelante, a las 18, se presentará el combinado de Santiago del Estero ante la Liga Tucumana de Fútbol (Tucumán).

Los ganadores de ambos partidos, se enfrentarán mañana a las 10.30 hrs.

Previamente, a las 8.30, se jugará el partido por el 3er. Puesto.

En caso de empate en cada una de las llaves, se ejecutarán penales.

El plantel de Santiago del Estero tiene a las siguientes jugadoras:

Ana Sofia Albarracín Cedrón - Club Atlético Estudiantes

Maite Nahir Cejas - Club Atlético Central Argentino

Jazmín Abigail Cristina - Club Atlético Central Córdoba

Priscila Soledad Gerez - Club Atlético Sarmiento

Sofia Micaela Giménez Valoy - Club Atlético Mitre

Mia Martina Gómez - Club Atlético Union Santiago

Grecia Fabiana González Rojas - Club Atlético Central Argentino

Julieta Alejandra Jiménez - Club Atlético Sarmiento

Evangelina Guadalupe Juárez - Club Atlético Mitre

Natasha Jazmín López Hoyos - Club Atlético Mitre

Mia Agostina Loto - Club Atlético Central Argentino

Lourdes Masip - Club Atlético Mitre

Sofia Victoria Medina - Club Atlético Central Córdoba

Eunice Ester Navarro - Club Atlético Central Argentino

Alai Adriana Valentina Rojas Villa - Instituto Deportivo Santiago

Lara Jazmín Saavedra - Club Atlético Sarmiento

María Lujan Vega - Club Atlético Sarmiento

Mia Gabriela Agustina Vega - Club Atlético Central Córdoba

Zamira Gabriela Agustina Vega - Club Atlético Central Córdoba

Luisana Villagrán Altamirano - Club Atlético Union Santiago

El cuerpo técnico está integrado por Walter Mendoza, Franco Palavecino, Rocío Sabalza y Cristian Gallo, acompañados por los delegados Pamela Mansilla y Guillermo Pardi.