Huían de la policía, los inmovilizaron con un dispositivo y perdieron todo el tren trasero

EE.UU. Una innovadora herramienta permitió detener un auto robado. Los tres ocupantes fueron detenidos.

Hoy 12:11

La Policía de Livonia, Michigan – EEUU - logró detener a tres personas que circulaban en un auto robado gracias a una tecnología poco común conocida como“The Grappler” (El Luchador), un dispositivo de seguridad que fue clave para frenar la persecución sin riesgos mayores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se desarrolló el jueves sobre la autopista I-96, cuando los agentes siguieron a un vehículo denunciado como robado. Con la ayuda del Grappler —un sistema instalado en el paragolpes delantero de los móviles policiales que despliega una red y se enreda en las ruedas del auto perseguido— lograron detener la marcha en cuestión de segundos.

Según informaron las autoridades, el conductor intentó escapar en reiteradas ocasiones acelerando y retrocediendo, lo que terminó por dañar el eje trasero del auto y dejarlo fuera de funcionamiento. Finalmente, el hombre de 27 años, oriundo de Brighton, y sus dos acompañantes —una mujer de 32 de Wayne y otra de 31 de Livonia— fueron arrestados sin incidentes.

El inventor del Grappler, Leonard Stock, explicó que ideó el sistema tras ver en televisión una persecución que terminó con civiles heridos. Con sede en Arizona, su empresa ya distribuyó el dispositivo en 25 estados de Estados Unidos y en tres países. “Es más seguro que la maniobra PIT, porque normalmente mantiene al vehículo en línea recta sin que se produzcan giros bruscos”, aseguró.

Te recomendamos: Estados Unidos: tiroteo en un casino de Reno dejó tres muertos y tres heridos

Stock, que en sus inicios se dedicaba a la construcción, destacó que el proyecto comenzó de manera personal y hoy se convirtió en una herramienta utilizada a diario por distintas fuerzas de seguridad. “Cada vez que vemos que evitó un choque contra civiles inocentes sentimos que cumplimos con nuestro objetivo”, señaló.

El Grappler cuenta con un sistema de liberación del cable, aunque rara vez se utiliza, ya que el propósito principal es inmovilizar por completo al vehículo perseguido.