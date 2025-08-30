Perro obeso: recorre las carnicerías y sus dueños pidieron que no lo alimenten más

Es la mascota es de los Bomberos del Cuartel de General Fernández Oro, Río Negro. En sus caminatas también se para en las rotiserías. Debe seguir una dieta estricta.

Hoy 12:37

Marolio, un perrito callejero que fue adoptado por los bomberos del Cuartel de General Fernández Oro, en Río Negro, es conocido por los vecinos por vagar por las carnicerías en busca de comida. Por esa picardía, entre otras, el animal se ganó el cariño de varios que cada vez que lo ven le regalan un mimo o algo para comer. Sin embargo, tiene un problema de salud y sus cuidadores piden a la comunidad ayuda para poder cumplir con su dieta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¡No le des de comer a Marolio!“, publicaron en un comunicado difundido en la cuenta oficial de Facebook del cuartel. ”Sabemos que muchos quieren a Marolio y eso nos alegra, pero les pedimos que no le den de comer, porque no está bien de salud. Él tiene su comida y agua diaria", explicaron.

Te recomendamos: Ya es furor: un argentino creó una aplicación para encontrar a las mascotas perdidas

Pese a esto, abrieron las puertas para que todo aquel que quiera pasar un rato con la mascota o tenga ganas de hacerla feliz de algún modo que no sea con alimento, pueda hacerlo: “Si querés colaborar o pasar un buen rato con él, te invitamos a venir al cuartel y sacarlo a pasear. ¡Le encanta salir a caminar y jugar!“, expresaron, y concluyeron: ”Gracias por el cariño y por ayudarnos a cuidarlo".

Dos paseos diarios y muchos amigos

Marolio suele hacer dos paseos diarios por el barrio: uno a las 7.30 de la mañana y otro al mediodía, que es el momento en el que aprovecha para parar a buscar comida por las carnicerías.

“Él es libre, sale a caminar, recorre carnicerías, panaderías y rotiserías y se come todo lo que le dan, es un desesperado. Sale y picotea, claro, cuando vuelve lleno y panzón no quiere ni ver el alimento balanceado que le damos acá”, contó Diego Colantuono, el jefe del Cuartel, a LM Neuquén.

La buena vida hizo que el perrito termine con obesidad. “Le cuesta caminar, lo estamos cuidando y poniendo a dieta. Es un perro viejito, sería una picardía que se nos vaya porque es bueno con todos, a la mañana cuando llegamos nos re festeja”, describió Diego.

“Transmite alegría, lástima que juega y se cansa. Pero él acá está bárbaro, tiene su cama con frazada, en verano se tira abajo del aire acondicionado”, agregó.

Marolio eligió al cuartel como su hogar y supo cómo ganarse el cariño de los bomberos. Diego contó cómo fue el momento en el que decidieron adoptarlo: “Me trasladaron al cuartel en mayo de 2024 y recuerdo que él se apareció una noche que yo estaba de guardia y se quedó hasta la 1. Siempre andaba rondando pero esta vez lo notamos con ganas de no irse más jaja. Entonces tomamos la decisión de adoptarlo con los Bomberos”.

El perrito se convirtió en un personaje emblemático del lugar, enseguida se sumó al equipo de trabajo y encontró su propósito. “Es muy compañero y carismático, le encantan las fotos, en las capacitaciones o acto se pone en el medio y posa el tipo. Marolio es lo mejor que nos pasó”, definió.

Además, el animal puso al servicio del cuartel sus dotes perrunos y gracias a su intuición, los bomberos saben cuando les va a tocar salir a atender una emergencia: “Antes de que suene la sirena, en cada intervención, él sale a la puerta y empieza a llorar. Se sienta en la calle, lo cuento y me emociono”, cerró Diego.