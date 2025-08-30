Ingresar
Gallardo piensa en San Martín de San Juan y evalúa modificaciones en el equipo titular

Con sólo un entrenamiento previo y tras el partido por la Copa Argentina frente a Unión, el Muñeco deberá definir el equipo de River.

Hoy 13:21

El desafío es claro: recuperar energías, cuidar a jugadores que vienen de minutos exigentes y, al mismo tiempo, mantener la solidez de un equipo que debe empezar a funcionar a pleno. Tras el regreso desde Mendoza en la tarde del viernes, Gallardo le dio descanso al plantel y el reencuentro será este sábado por la tarde-noche en el Monumental, donde se realizará el último entrenamiento antes de la concentración.

Algunas de las principales dudas pasan por Paulo Díaz, quien arrastra problemas en tobillo y rodilla. Dependiendo de su evaluación médica, podría volver al 11 titular o dejar su lugar a Lautaro Rivero en la zaga. En el medio, podrían ingresar Juanfer Quintero y Facundo Colidio, quienes serían alternativas por Castaño y Nacho Fernández, buscando darle dinamismo y frescura al equipo.

Si fuera necesario, Gallardo también tiene otras cartas para preservar a jugadores al límite, como Sebastián Boselli, Milton Casco, Juan Portillo, Santiago Lencina y Miguel Borja, dependiendo del desarrollo del entrenamiento y las cargas físicas. El objetivo es romper la racha de tres empates consecutivos en los 90’ y mantener la punta de la Zona B, además de mejorar la imagen del equipo de cara a un septiembre clave.

Probable 11 de River vs. San Martín de San Juan:
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz / Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño / Juanfer Quintero, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maxi Salas, Fernández / Colidio, Driussi.

