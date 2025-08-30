Dictarán el taller literario “Los Lapachos Santiagueños” para niños en el CCB

Se trata de un espacio gratuito de lectura y reflexión para niños de 5 a 11 años.

Hoy 14:04

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) abrirá sus puertas a la niñez con una propuesta literaria que busca acercar la lectura de una manera lúdica y significativa. El próximo martes 2 y jueves 4 de septiembre, de 19 a 20:30 horas, se dictará el taller “Los Lapachos Santiagueños”, destinado a niños de 5 a 11 años, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa tiene como eje la comprensión lectora, entendida no solo como la capacidad de leer palabras, sino de interpretar, imaginar y relacionar lo leído con la vida cotidiana. Para ello, se trabajará con la Leyenda del Lapacho, en un contexto en el que estos árboles florecidos embellecen la ciudad y se transforman en un símbolo identitario para los santiagueños.

Durante el taller se aplicarán estrategias y actividades variadas en las que se priorizará el juego, la curiosidad, el respeto y la solidaridad, incentivando a los niños a desarrollar habilidades de comprensión y reflexión.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera presencial en el CCB, en días hábiles de 9 a 13 horas, o bien telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Desde la organización recordaron que los cupos son limitados.