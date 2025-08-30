Nediani inauguró nuevos sectores de iluminación LED en la ciudad

Agradeció a los residentes que acompañaron la inauguración y remarcó la importancia del compromiso ciudadano en el cuidado de la obra.

Hoy 14:06

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó la habilitación de dos nuevos sectores de la obra integral de iluminación LED, que forma parte del plan de modernización urbana y puesta en valor de los espacios públicos.

En esta oportunidad, los trabajos alcanzaron los tramos comprendidos entre Avenida Besares hasta República del Líbano y desde calle Quintana hasta Misiones, con la instalación de columnas nuevas, cableado subterráneo y luminarias de tecnología LED.

El intendente explicó que esta es una obra de gran magnitud que contempla un total de trece sectores, de los cuales ya se han inaugurado cinco: “La semana pasada tuvimos la posibilidad de habilitar tres sectores y hoy estamos sumando dos más. Aún nos queda camino por recorrer, pero seguimos avanzando día a día con mucho esfuerzo y compromiso, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país”.

Nediani destacó que el plan de iluminación no se limita a la colocación de luminarias: “Es una obra integral. No solo tiene que ver con la iluminación, sino también con la poda de formación y limpieza de árboles, el despeje de luminarias, la construcción de sendas peatonales y la colocación de nueva nomenclatura en las calles. Son trabajos que mejoran notablemente la seguridad, la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos”.

Asimismo, agradeció a los residentes que acompañaron la inauguración y remarcó la importancia del compromiso ciudadano en el cuidado de la obra: “Les he pedido a los vecinos que sean custodios de este patrimonio. Todo esto es de ellos, de todos los bandeños. Se hace con recursos de la comunidad, con los impuestos que cada uno aporta. Por eso necesitamos que lo cuiden, porque es un beneficio colectivo”.

También hizo referencia a las dificultades actuales para sostener la gestión municipal debido a la caída de la coparticipación producto de la crisis económica nacional: “En un contexto de menor actividad económica, los ingresos de la Municipalidad también se ven afectados. Sin embargo, seguimos apostando a la transparencia, al trabajo y al compromiso con la gente. Con el acompañamiento de los vecinos y de los empleados municipales vamos a continuar llevando adelante las obras que tanto merecen los bandeños”.

La incorporación de luminarias LED forma parte de una política pública sostenida por la gestión municipal para mejorar la seguridad ciudadana, reducir el consumo energético y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Finalmente, Nediani expresó: “Estos nuevos sectores ya muestran un cambio notable en la ciudad. Queremos una Banda más iluminada, más segura y más ordenada. Y vamos a seguir trabajando, porque cada obra es un paso más hacia la ciudad que todos soñamos”.