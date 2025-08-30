Garza celebró sus 126 años con obras que transforman la vida de sus vecinos

La localidad conmemoró su aniversario con la inauguración de enripiados, viviendas sociales y una Estación Subtransformadora, en un acto acompañado por autoridades provinciales y municipales.

Hoy 14:07

La comunidad de Garza celebró su 126° aniversario con un festejo cargado de avances concretos para sus habitantes. Durante el acto central se inauguraron importantes obras de infraestructura que marcan un antes y un después en la calidad de vida de la población.

Entre las obras destacadas figuran el enripiado que une Garza con Guaype y el que conecta Garza con Matará en su primer tramo, además de 1.000 metros de enripiado en las calles internas del pueblo. A esto se sumó la entrega de viviendas sociales y la habilitación de una Estación Subtransformadora, fundamentales para fortalecer los servicios en la región.

El acto contó con la presencia del vicepresidente del Enrese, Martín Díaz Achával; el subsecretario de Coordinación de Jefatura de Gabinete, Ricardo Sosa; el director de la Depse, Luis Lecuona; el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra; la diputada Patricia Buena; comisionados municipales y autoridades locales, quienes acompañaron al comisionado de Garza, Marcos Tenaglia.

Las autoridades resaltaron que estos avances forman parte de un esfuerzo conjunto entre la comunidad y el Gobierno de la Provincia, en el marco de los lineamientos del gobernador Gerardo Zamora y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, consolidando un Estado presente que transforma realidades y promueve el progreso en todo el territorio santiagueño.